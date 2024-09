Após disparar foguetes, Hezbollah declara ‘guerra indefinida’ contra Israel

O vice-líder do Hezbollah, Naim Kassem, declarou neste domingo, 22, uma “guerra indefinida” contra Israel, após o grupo lançar mais de 100 foguetes no norte do país, atingindo áreas próximas a Haifa. A ofensiva ocorre em resposta aos ataques israelenses no Líbano que mataram dezenas, incluindo um comandante veterano do Hezbollah, aumentando o risco de um conflito em larga escala.

O Hezbollah afirmou que os ataques marcam apenas o início da “guerra indefinida” contra Israel. “Assim como estamos feridos, vocês também estarão,” disse Kassem durante o funeral do comandante do grupo, Ibrahim Akil, morto em um ataque aéreo israelense na sexta-feira em Beirute.

A série de bombardeios do Hezbollah levou ao acionamento de sirenes de alerta aéreo em várias cidades do norte de Israel, obrigando moradores a buscar abrigo. Em Kiryat Bialik, próximo a Haifa, um foguete atingiu uma área residencial, ferindo ao menos três pessoas e provocando incêndios em carros e edifícios. O serviço de resgate Magen David Adom confirmou quatro feridos.

Israel respondeu à ofensiva do Hezbollah com cerca de 400 ataques a alvos militantes no sul do Líbano nas últimas 24 horas, segundo o porta-voz militar israelense, tenente-coronel Nadav Shoshani. “Hoje vimos fogo que atingiu mais profundamente Israel do que antes,” afirmou. O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, prometeu agir para restaurar a segurança no norte.

O governo dos Estados Unidos expressou preocupação com a escalada do conflito. O porta-voz de segurança nacional, John Kirby, afirmou que os EUA estão empenhados em buscar uma resolução pacífica por meio de “diplomacia extensa e assertiva.”