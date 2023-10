Após acordo, Egito libera entrada de 20 caminhões com ajuda humanitária em Gaza

O governo do Egito permitirá a entrada de 20 caminhões com ajuda humanitária na Faixa de Gaza após negociações com Israel e intermediadas pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O anúncio ocorre depois que, no começo da tarde desta quarta-feira, 18, o premiê israelense, Binyamin Netanyahu, disse que não bloquearia a entrada da ajuda no enclave palestino, controlado pelo grupo terrorista Hamas.

O acordo foi alcançado sob a pressão de protestos no Oriente Médio provocados pela explosão de um hospital na Faixa de Gaza, atribuída pelos Estados Unidos e Israel a um disparo da Jihad Islâmica.

Segundo a Casa Branca, a ajuda deve chegar a Gaza nos próximos dias. Biden alertou, no entanto, que ela será encerrada se for confiscada pelo Hamas, responsável pelos ataques terroristas a Israel no dia 7.

Gaza está submetida há 10 dias a um cerco israelense em retaliação aos atentados, o que piorou as condições de vida da população civil. Agências humanitárias que trabalham no enclave, como a Acnur e o Médicos Sem Fronteiras têm alertado para a queda das reservas de alimentos, água e remédios na região.

Mais cedo, o governo de Israel disse por meio de nota que não se oporia à entrada de ajuda em Gaza, desde que ela não fosse feita pelo seu território. O Egito divide com Gaza uma pequena fronteira entre a cidade de Rafah e a Península do Sinai. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)