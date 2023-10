Mundo Apoiamos inequivocamente Israel do ataque covarde do Hamas, diz premiê do Reino Unido

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, expressou apoio a Israel, após o ataque surpresa do grupo extremista Hamas no sul do país neste sábado. “À medida que a barbárie das atrocidades de hoje se torna mais clara, apoiamos inequivocamente Israel. Este ataque do Hamas é covarde. Expressamos a nossa total solidariedade a Netanyahu (primeiro-ministro de Israel) e trabalharemos com parceiros internacionais nas próximas 24 horas para coordenar o apoio”, escreveu Sunak há pouco em publicação na rede social X, anteriormente conhecida como Twitter,

Israel vive um dia intenso de confrontos, após um ataque surpresa do grupo extremista Hamas no sul do País. O Exército de Israel retaliou a invasão com ataques aéreos na Faixa de Gaza.

Pelo menos 432 pessoas morreram e 2,8 mil ficaram feridas, segundo dados do serviço de resgate de Israel e do Ministério da Saúde palestino. É o ataque mais letal contra Israel desde 1973.