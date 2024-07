Apagão que interrompeu voos e bancos pelo mundo é atribuído a pane em empresa de cibersegurança

Uma ampla falha da Microsoft interrompeu voos, bancos, meios de comunicação e empresas em todo o mundo nesta sexta-feira, 19. A queda dos sistemas foi aparentemente causada por uma atualização da empresa de cibersegurança CrowdStrike, segundo funcionários da Microsoft e profissionais de tecnologia externos ouvidos pela Dow Jones Newswires.

A CrowdStrike diz que o problema que causou uma queda generalizada da internet não é um incidente de segurança ou um ciberataque. O CEO da CrowdStrike, George Kurtz, postou na plataforma de mídia social X que a empresa “está trabalhando ativamente com os clientes afetados por um defeito encontrado em uma única atualização de conteúdo para hosts do Windows”.

“Isso não é um incidente de segurança ou ciberataque. O problema foi identificado, isolado e uma correção foi implementada”, disse Kurtz.

As interrupções continuaram horas após a empresa de tecnologia ter dito que estava corrigindo gradualmente um problema que afetava o acesso aos aplicativos e serviços do Microsoft 365. O site DownDetector, que rastreia interrupções de internet relatadas por usuários, registrou crescentes interrupções nos serviços da Visa, ADT Security, Amazon e companhias aéreas, incluindo American Airlines e Delta. Com informações da Dow Jones Newswires e Associated Press.