Ao vivo, jornalista dos EUA chora ao noticiar abrigo para bebês imigrantes

A jornalista americana Rachel Maddow não conseguiu conter as lágrimas nesta terça-feira ao dar a notícia sobre a administração de Donald Trump separar forçadamente bebês e crianças pequenas dos pais imigrantes e enviá-los para abrigos específicos no sul do Texas.

“Isso é inacreditável”, disse ela antes de começar a ler a nota da agência Associated Press. A jornalista tentou continuar, mas a emoção tomou conta e ela teve de encerrar o programa e chamar outro apresentador para entrar no ar.

No Twitter, Rachel pediu desculpas pelo ocorrido e afirmou que era trabalho dela “ser capaz de falar enquanto está na TV”. Algumas pessoas comentaram que não era necessário se desculpar. “Você teve um momento de humanidade”, disse uma internauta.

Depois, Rachel compartilhou a notícia da Associated Press. “De novo, peço desculpas por perder isso por um momento. Não é o jeito que eu gostaria que fosse”, afirmou a jornalista.

‘Tolerância Zero’

A chamada “Tolerância Zero”, política adotada pelo governo do presidente Donald Trump contra imigrantes ilegais, já separou 2 mil crianças de seus pais. O tratamento dado aos imigrantes e seus filhos está provocando severas críticas no exterior e até mesmo nos Estados Unidos.

Fonte: Associated Press.