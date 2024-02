Ao menos 51 pessoas morrem no Chile devido a incêndios florestais, segundo autoridades

Os incêndios florestais nos arredores de uma área densamente povoada da região central do Chile já deixaram ao menos 51 pessoas mortas e destruíram mais de 1.000 casas, segundo autoridades chilenas. Em discurso transmitido no sábado, 3, à noite pela televisão nacional, o presidente chileno Gabriel Boric alertou que o número de mortos pode piorar à medida que quatro grandes incêndios ainda ocorriam na região de Valparaíso, onde os bombeiros têm lutado para chegar aos bairros mais ameaçados.

Boric instou os chilenos a cooperarem com as equipes de resgate.

“Se lhe disserem para evacuar, não hesite em fazê-lo”, disse ele. “Os incêndios avançam rapidamente e as condições climáticas dificultam o seu controlo. Há altas temperaturas, ventos fortes e baixa umidade.”

A ministra do Interior do Chile, Carolina Tohá, disse no sábado que 92 incêndios florestais estavam ocorrendo no centro e no sul do país, onde as temperaturas foram anormalmente altas esta semana.

*Com informações da Associated Press