Antony Blinken pede que líderes condenem atos terroristas contra Israel

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou há pouco no X (ex-Twitter), que conversou com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, e apelou pela condenação do ataque do Hamas contra Israel. “Falei com o Presidente da Autoridade Palestina, Abbas, para discutir os ataques terroristas contra Israel. Apelei a que todos os líderes da região condenassem estes terríveis atos de terrorismo”, escreveu Blinken, em referência ao confronto em Israel após o grupo extremista Hamas ter iniciado uma invasão surpresa no Sul do país, na Faixa de Gaza.

Blinken disse que conversou também com o presidente de Israel, Isaac Herzog, e com o ministro das Relações Exteriores do país, Eli Cohen, para discutir a ajuda dos Estados Unidos ao governo israelense.