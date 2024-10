Antony Blinken chega à Israel em busca por renovação de acordo de cessar-fogo

O secretário de Estados dos Estados Unidos, Antony Blinken, chegou nesta terça-feira (22) à Israel, no que é a sua 11ª visita à região desde o início da guerra com o Hamas. Ele deve se reunir com altos funcionários enquanto os EUA buscam reavivar os esforços de cessar-fogo após a morte do principal líder do Hamas, Yahya Sinwar.

Blinken pousou poucas horas depois que o Hezbollah lançou uma saraivada de foguetes no centro de Israel, disparando sirenes de ataque aéreo nas áreas mais populosas do país, mas não causando danos ou feridos aparentes. O exército israelense disse que, ao mesmo tempo, cerca de 15 projéteis foram disparados do Líbano para o norte de Israel. Fonte: Associated Press