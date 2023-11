Mundo Antes de reunião com autoridade chinesa, Yellen diz querer relação saudável com Pequim

Em discurso antes de reunião com o vice-primeiro-ministro da China He Lifeng na Califórnia, a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, reafirmou que os Estados Unidos buscam uma “relação saudável” com o país asiático, apesar das tensões bilaterais dos últimos anos.

Yellen negou que Washington busque se “descolar” de Pequim e disse que uma separação completa seria economicamente “desastrosa” para as duas potências e para a economia global. Na visão dela, americanos e chineses precisam liderar as discussões em assuntos como mudanças climáticas e pressões de dívida soberana.

“Quando tivermos preocupações sobre práticas econômicas específicas, como as que impedem as empresas e os trabalhadores americanos de competirem em condições de concorrência equitativas, iremos comunicá-las diretamente”, garantiu.

Yellen acrescentou que os EUA continuarão tomando ações para proteger a segurança nacional do país e de aliados. “Mas também estamos empenhados em comunicar claramente estas ações para evitar mal-entendidos ou erros de cálculo”, pontuou ela, que pediu atitude recíproca da China.