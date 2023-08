Mundo Ampliação do Brics vai incluir Etiópia, por sugestão da África do Sul

Os líderes do Brics decidiram nesta quinta-feira (24) incluir um sexto país, a Etiópia, na expansão do bloco, durante a cúpula realizada na África do Sul. A Etiópia não constava na lista de prioridades apresentada por Rússia, China, Índia e África do Sul. O Brasil não fez uma lista.

Assim, o único país da África a ser convidado para se tornar membro pleno do Brics seria o Egito.

O país anfitrião fez gestões durante a 15ª Cúpula do Brics para a inclusão de um país da região subsaariana, de onde vinham. Embaixadores avaliam que seria um problema diplomático para a África do Sul o fato de nenhum país da região ter sido incluído, já que todos os líderes africanos foram convidados e boa parte deles compareceu. O tema da 15ª Cúpula do Brics é justamente a parceria com os países africanos.

A inclusão se justifica, segundo diplomatas, pelo fato de o país ter a segunda maior população da África, além de ser sede da União Africana. Com a inclusão da Etiópia, o Brics passará a ter 11 membros.

A edição de 2024 da cúpula deve incluir os antigos membros (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) e os novos (Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã).