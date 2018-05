Americano libertado na Venezuela deve chegar aos EUA ainda hoje, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi ao Twitter comemorar a liberação de um cidadão norte-americano, Josh Holt, que estava preso na Venezuela desde 2016. “Boas notícias sobre a libertação do refém americano da Venezuela. Deve aterrissar em Washington D.C. esta noite e estar na Casa Branca, com a sua família, por volta das 19h00. O grande povo de Utah ficará muito feliz”, escreveu o mandatário norte-americano.

Ainda na rede social, Trump mandou um recado aos Democratas e criticou a postura de seus opositores em relação à imigração ilegal. “Vamos colocar Pressão sobre os democratas para que ponham fim à horrível lei que separa as crianças de seus pais, após eles cruzarem a fronteira e entrarem nos EUA. A prática de captura e liberação, sorte e cadeia também devem acabar e devemos continuar construindo o muro”, afirmou Trump, para quem os Democratas estão “protegendo” membros de gangues ao não colaborar com as propostas da Casa Branca. (Caio Rinaldi – caio.rinaldi@estadao.com)