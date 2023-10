Ameaça de bomba fecha o museu do Louvre em Paris

O Museu do Louvre em Paris, o maior e um dos mais visitados do mundo, fechou suas portas neste sábado, 14, após receber por escrito um mensagem que indicava que uma bomba poderia explodir no local.

A porta-voz do Ministério do Interior, Camille Chaize, confirmou a evacuação e o fechamento do museu. “O Louvre recebeu uma mensagem escrita, informando sobre um risco para o museu e para seus visitantes. Optamos por esvaziá-lo e fechá-lo durante todo o dia para proceder uma verificação”, divulgaram as autoridades francesas.

O perfil oficial do Louvre no Instagram também comunicou o fechamento e pediu compreensão aos visitantes que já tinham adquirido entradas para o museu.

A França está em alerta máximo desde esta sexta-feira, 13, quando um homem de 20 anos esfaqueou e matou um professor e feriu gravemente outras duas pessoas em uma escola na cidade de Arras, no norte do país. O criminoso foi preso pelas autoridades locais.

O presidente francês, Emmanuel Macron, classificou o atentado como um “ataque terrorista islâmico” e se dirigiu ao local para acompanhar as investigações.