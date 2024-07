Mundo Amazon construirá serviço em nuvem ultrassecreto para governo da Austrália, por US$ 1,3 bi

A divisão de computação em nuvem da Amazon construirá um serviço ultrassecreto para o governo da Austrália, a fim de melhorar a capacidade desse importante aliado de compartilhar e analisar informações e impulsionar a resiliência de suas comunicações no setor de defesa.

A Austrália informou que investirá ao menos 2 bilhões de dólares australianos, ou US$ 1,3 bilhão, ao longo da próxima década para estabelecer e operar o serviço. O acordo envolve uma parceria estratégica entre o Australian Signals Directorate (ASD), o serviço de inteligência encarregado da cibersegurança, e a Amazon Web Services.

O serviço em nuvem secreto “proverá um espaço colaborativo de último tipo para nossa comunidade de inteligência e defesa para armazenar e acessar dados ultrassecretos”, afirmou Rachel Noble, diretora-geral do serviço de inteligência do país. O modelo apoiará uma maior colaboração com os Estados Unidos e auxiliará operações militares australianas, enquanto incorpora novas tecnologias, como inteligência artificial e aprendizado de máquina, disse o governo.

Órgãos do país têm sido alvos de vários ataques cibernéticos importantes nos últimos anos, entre eles um em 2019 contra o Parlamento. Os EUA já apontaram a China como maior ameaça nessa frente, mas Pequim tem negado envolvimento em episódios do tipo.

Em outubro, a Microsoft informou que investiria 5 bilhões de dólares australianos nos próximos dois anos na Austrália, para expandir seus serviços de computação em nuvem e a infraestrutura de IA, enquanto também manteria uma parceria com o serviço de inteligência do país.