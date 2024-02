Alexei Navalny, principal opositor de Putin na Rússia, morre na prisão

O líder da oposição russa Alexei Navalny morreu na prisão nesta sexta-feira, 16, segundo informações de agências de notícias. Navalny estava preso em uma colônia penal em Kharp, no Ártico russo, e pouco se sabia sobre o seu exato estado de saúde.

O governo do presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que não tem nenhuma informação sobre o motivo da morte de Navalny. O opositor foi detido pelas forças de segurança de Moscou em janeiro de 2021 depois de retornar da Alemanha, onde havia se recuperado de uma tentativa de envenenamento.

“Em 16 de fevereiro de 2024, no centro penitenciário N°3, o prisioneiro Navalny passou mal após uma caminhada as causas da morte estão sendo determinadas”, afirmou o serviço penitenciário em um comunicado. “Todas as medidas de reanimação necessárias foram tomadas, o que não levou a resultados positivos. Os médicos da ambulância confirmaram a morte do condenado.”

Dmitri Peskov, porta-voz de Putin, afirmou que a morte foi relatada ao presidente russo, de acordo com o serviço de notícias estatal Tass. (Com agências internacionais).