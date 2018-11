Alemão Manfred Weber será o candidato do EPP à presidência da Comissão Europeia

O alemão Manfred Weber foi eleito nesta quinta-feira o “candidato de ponta” do Partido do Povo Europeu (EPP, na sigla em inglês), que é o maior grupo político do Parlamento Europeu, para as eleições ao Legislativo da União Europeia em maio do ano que vem. Isso significa, na prática, que ele será o candidato do EPP na disputa pela presidência da Comissão Europeia, hoje ocupada pelo luxemburguês Jean-Claude Juncker, integrante do mesmo bloco partidário.

Weber é membro da União Social-Cristã (CSU, na sigla em alemão), legenda-irmã da União Democrata-Cristã (CSU) da chanceler alemã Angela Merkel. Ele foi escolhido para a corrida eleitoral com 492 votos válidos, contra 127 do ex-premiê da Finlândia Alexander Stubb.

Pelo Twitter, a tanto a CSU quanto a CDU parabenizaram Weber pela vitória de sua pré-candidatura. “Ele é um construtor de pontes, no sentido mais verdadeiro do termo. Queremos uma Europa construtiva e hábil à negociação. Por isso lutaremos juntos na eleição europeia em 2019!”, escreveu o partido de Merkel.

No entanto, mesmo que o EPP eleja o maior número de membros do Parlamento Europeu no pleito em 2019, não há uma garantia automática de que o social-cristão assumirá o comando do braço Executivo em Bruxelas, já que seu nome ainda teria de ser confirmado pelos Estados-membros da União Europeia no âmbito do Conselho Europeu.

Pode jogar a favor de Weber o fato de que a Alemanha detém peso considerável na distribuição de cargos em Bruxelas. (Com informações da Associated Press)