Alemanha: Scholz busca acordos de energia e alianças em viagem ao Golfo

O chanceler alemão, Olaf Scholz, está viajando para o Oriente Médio neste sábado, 24, para uma visita de dois dias a três países com o objetivo de fechar novos acordos de energia e forjar novas alianças em meio à turbulência econômica e geopolítica resultante da invasão da Ucrânia pela Rússia.

O governo alemão se esforçou para afastar a maior economia da Europa do petróleo, carvão e gás russos desde que assumiu o cargo em dezembro passado.Embora as importações da Rússia tenham diminuído acentuadamente desde então, há temores de que a Alemanha, como outros países europeus, possa enfrentar uma escassez de energia nos próximos meses.

Preencher a lacuna no fornecimento de gás natural é uma preocupação particular e uma das razões pelas quais Scholz está indo para a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar junto com uma delegação empresarial de alto nível, disseram altos funcionários.

As autoridades, que informaram os repórteres sob condição de anonimato antes da viagem, disseram que Scholz também abordará questões de direitos humanos quando se encontrar no sábado com o poderoso príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, em Jeddah.