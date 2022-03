Alemanha remove maioria das restrições, apesar de alta de casos da covid-19

Diversas restrições para conter o avanço da pandemia na Alemanha foram retiradas neste domingo, 20, como a obrigação de usar máscaras de proteção na maioria dos espaços públicos.

A suspensão das medidas foi aprovada por legisladores na última sexta-feira, 18, em meio à alta no número de casos da covid-19, com quase 300 mil novas infecções reportadas diariamente no país.

*Com informações da Dow Jones Newswires e Associated Press.