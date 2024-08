Alemanha: presidente aprova data de eleições nacionais para setembro de 2025 - O Liberal

O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, confirmou nesta sexta-feira, 23, que as próximas eleições nacionais para o Bundestag, a Câmara Baixa do Parlamento do país, acontecerão no dia 28 de setembro de 2025. O Bundestag, então, é o responsável por eleger o chanceler.

O atual chanceler alemão, Olaf Scholz, disse que concorrerá a um segundo mandato. No entanto, o seu partido e outros dois que participam de sua coalização viram a popularidade cair por conta de brigas internas frequentes.

Na semana passada, líderes da coalizão de Scholz concordaram com os detalhes do orçamento de 2025, semanas após um acordo inicial ter sido embargado em uma disputa que prejudicou ainda mais a imagem do governo.

As eleições para o Parlamento Europeu em junho mostraram a força de partidos conservadores e de extrema-direita na Alemanha. O União Democrata-Cristã, partido da ex-chanceler Angela Merkel, ainda não escolheu o adversário de Scholz para as eleições de 2025.