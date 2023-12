Alemanha: Olaf Scholz testa positivo para covid-19 e suspende atividades

O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, anunciou nesta segunda, 18, que testou positivo para covid-19. Em publicação no X, antigo Twitter, Scholz comentou que “se houver algum sintoma, espero que sejam leves e inicialmente trabalharei apenas da minha mesa”.

Após o anúncio, um porta-voz do governo da Alemanha comunicou que o chanceler não participaria de qualquer atividade pública nesta segunda-feira ou na terça-feira, incluindo uma reunião presencial com o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico. Ainda não está claro se as atividades poderão ser retomadas na quarta-feira, acrescentou ele. (COM INFORMAÇÕES DA ASSOCIATED PRESS)