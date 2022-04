Alemanha enviará armas pesadas à Ucrânia, após pressão de aliados

O governo da Alemanha decidiu romper um tabu longevo e permitir a exportação de armas pesadas à Ucrânia. Tanques blindados de combate antiaéreo, conhecidos como Flakpanzer Gepard, foram reformados e enviados ao país, afirmou a ministra da Defesa, Christine Lambrecht, nesta terça-feira, 26.

A Alemanha fornecerá cerca de 50 dessas armas feitas no país, disseram duas fontes do governo local. Lambrecht disse que reforçar a ajuda à Ucrânia era importante, já que a invasão do presidente Vladimir Putin levou a Rússia a abandonar a comunidade das nações civilizadas. O chanceler alemão, Olaf Scholz, resistia à pressão local e externa para enviar armamento pesado, argumentando que isso poderia provocar uma guerra nuclear com a Rússia.

Lambrecht anunciou a decisão durante reunião nesta terça-feira de ministros da Defesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Fonte: Dow Jones Newswires.