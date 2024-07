Alemanha: cidade muda de nome, temporariamente, para Taylor Swift

Os swifties, termo pelo qual é conhecido o fandon da cantora Taylor Swift, estão prestes a tomar conta da cidade alemã anteriormente conhecida como Gelsenkirchen, onde a superestrela americana fará três shows da Eras Tour no final deste mês de julho. Em homenagem à cantora, a cidade foi rebatizada de “Swiftkirchen” -pelo menos temporariamente- para receber as dezenas de milhares de fãs que devem comparecer aos shows da cantora nos dias 17, 18 e 19 de julho, informou a agência de notícias alemã Dpa.

A proposta partiu de uma das fãs da cantora, Aleshanee Westhoff, que iniciou uma petição há algumas semanas e enviou uma carta à prefeita de Gelsenkirchen, Karin Welge. A mandatária considerou a ideia ótima e agradeceu a adolescente. A placa de Swiftie foi estampada com um retrato rosa do ícone do pop e está localizada no centro da cidade. Várias outras placas serão instaladas nos próximos dias em locais muito frequentados em Gelsenkirchen, disse à agência de notícias Dpa o porta-voz da cidade, Markus Schwardtmann.

Uma das cidades mais pobres da Alemanha, Gelsenkirchen é uma antiga cidade mineradora de carvão que nunca se recuperou do declínio de seu principal setor. A cidade é conhecida por seu time de futebol e um enorme estádio que ocasionalmente atrai artistas internacionais como Swift. E ainda há mais por vir na “cidade alemã de Swiftie”.

A cantora americana também receberá sua própria lápide na Calçada da Fama de Gelsenkirchen, ao lado de personalidades locais como o técnico de futebol Rudi Assauer e a escritora Ilse Kibgis. Durante seus shows, a cidade promoverá festas ao ar livre com apresentações de karaokê.

Outras atrações para os fãs estão sendo planejadas, mas mantidas em segredo por enquanto. “Haverá muitas surpresas grandes e pequenas para que os fãs de Swift tenham muito o que descobrir em Gelsenkirchen”, disse Schwardtmann.

Os shows de Swift em Gelsenkirchen estão com os ingressos esgotados e serão realizados na Veltins-Arena do estádio do Schalke, que tem espaço para até 70.000 pessoas. Outros shows da Eras Tour estão planejados para Hamburgo e Munique./AP