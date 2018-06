AIEA pede que Irã forneça mais informações e coopere com inspeções nucleares

O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Yukiya Amano, reiterou um pedido para Irã que forneça “cooperação oportuna e proativa” nas inspeções que fazem parte do acordo destinado a impedir o desenvolvimento de armas nucleares.

Amano falou nesta segunda-feira ao conselho de diretores da AIEA em Viena. No mês passado, em seu primeiro relatório desde que os EUA saiu do acordo nuclear de 2015 – que Israel também se opõe -, a AIEA disse que o Irã continua abaixo do nível máximo permitido para enriquecer urânio e parece estar cumprindo outras obrigações. No entanto, disse que a execução é lenta quando se trata de inspeções de “acesso complementar”.

Amano disse que “a cooperação oportuna e proativa do Irã no fornecimento de tais informações facilitaria a implementação e aumentaria a confiança”. Fonte: Dow Jones Newswires.