Agência da ONU informa que Irã aumentou seu estoque de urânio

O Irã aumentou ainda mais o seu estoque de urânio enriquecido para níveis quase adequados para armas, de acordo com um relatório do órgão de vigilância nuclear da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) da Organização das Nações Unidas (ONU) visto pela Associated Press.

A AIEA também disse que o Irã resistiu às objeções da agência à proibição de alguns dos seus inspetores designados para monitorar o programa nuclear do país.

No seu relatório trimestral confidencial distribuído aos Estados-membros, a Agência afirmou que, de acordo com a sua avaliação, em 28 de outubro, o Irã tinha uma estimativa de 128,3 quilogramas (282,9 libras) de urânio enriquecido até 60% de pureza, o que representa um aumento de 6,7 quilogramas desde o seu relatório de setembro. O urânio enriquecido com 60% de pureza está apenas a um pequeno passo técnico dos níveis de 90% para armas.

O relatório da AIEA também estimou que em 28 de Outubro, o stock total de urânio enriquecido do Irã era de 4.486,8 quilogramas, um aumento de 691,3 quilogramas desde o último relatório trimestral.