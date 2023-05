África do Sul convoca embaixador dos EUA após acusação de ter fornecido armas à Rússia

O ministro de Relações Exteriores da África do Sul convocou o embaixador dos Estados Unidos para uma reunião, após o diplomata acusar o país de fornecer armas e munição para a Rússia na guerra na Ucrânia. O ministro Naledi Pandor também deverá conversar com o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, de acordo com o Departamento de Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul.

Depois do comentário da quinta-feira do embaixador dos EUA na África do Sul, Reuben Brigety, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa confirmou que está sendo conduzida uma investigação sobre a visita da embarcação russa que, segundo a alegação do diplomata, teria transportado o armamento do país até a Rússia.

A posição da África do Sul sobre a guerra na Ucrânia tem incomodado os EUA e outras nações ocidentais desde que o país mais desenvolvido da África se absteve no ano passado em uma votação das Nações Unidas condenando a invasão da Rússia.

A África do Sul declarou que adotaria uma postura neutra em relação à guerra e, em vez disso, pediria uma solução diplomática e o fim dos combates.

Críticos disseram que a África do Sul efetivamente se aliou à Rússia depois de receber o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, para negociações em janeiro e permitir que navios de guerra russos e chineses usassem suas águas para exercícios navais conjuntos em sua costa leste em fevereiro.

Os exercícios coincidiram com o aniversário de um ano da invasão da Ucrânia pela Rússia. Fonte: Associated Press