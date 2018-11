Advogados de Trump entregam respostas sobre suposto conluio com Rússia

Os advogados do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciaram que entregaram respostas por escrito às questões apresentadas pelo conselheiro especial Robert Mueller sobre o suposto conluio com a Rússia durante as eleições americanas de 2016. A entrega ocorre quase um ano após Mueller indicar pela primeira vez à equipe legal do presidente que estava interessado em questionar Trump.

O presidente e seus advogados ainda não decidiram se Trump concederá uma entrevista direta a Mueller, mas o presidente já disse que “provavelmente” não fará isso. Mueller investiga, por exemplo, a decisão de Trump de demitir o diretor do FBI, James Comey, em maio de 2017, enquanto a investigação sobre a Rússia estava em andamento.

Trump nega qualquer conluio com a Rússia e Moscou também tem negado qualquer interferência na disputa nas urnas americanas em 2016. Fonte: Dow Jones Newswires.