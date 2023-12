Adolescente que sumiu durante férias na Espanha é encontrado após 6 anos caminhando na França

A polícia do Reino Unido afirmou nesta sexta-feira, 15, que está “aliviada e muito feliz” ao descobrir que um adolescente encontrado caminhando ao longo de uma estrada no sudoeste da França é um jovem britânico que estava desaparecido havia seis anos. A Polícia de Greater Manchester disse que o adolescente que afirma ser Alex Batty, de 17 anos, realizou uma videochamada com sua avó, Susan Caruana.

“Embora ela esteja satisfeita de que este é, de fato, Alex, temos verificações adicionais a fazer quando ele retornar ao Reino Unido”, disse o Assistente do Chefe da Polícia Chris Sykes.

Ele afirmou que a polícia ainda está “estabelecendo as circunstâncias completas em torno de seu desaparecimento e onde ele esteve todos esses anos”. Sykes disse que Alex está sendo “bem cuidado” pelas autoridades francesas em Toulouse e voltará para parentes em Oldham, perto de Manchester, nos “próximos dias”.

“Nossa principal prioridade agora é ver Alex retornar para casa de sua família no Reino Unido, e nossa equipe de investigação está trabalhando 24 horas por dia com agências parceiras e autoridades francesas para garantir que todos sejam totalmente apoiados”, disse Sykes.

Batty foi de férias para a Espanha em 2017, quando tinha 11 anos, com sua mãe e avô, que não são seus guardiões legais, e não retornou à sua família na área de Manchester. Um motorista de entrega avistou o adolescente parecendo perdido e abatido à beira de uma estrada perto de Toulouse na noite de quarta-feira e o levou a uma delegacia de polícia.

O motorista, Fabien Accidini, disse que o adolescente lhe disse que tinha sido “sequestrado” e estava morando em uma “comunidade espiritual” na Espanha antes de se mudar para a França há cerca de dois anos. Accidini disse à Sky News que o adolescente contou a ele que decidiu sair porque “simplesmente queria viver uma vida normal, ver sua avó novamente e ter um futuro normal – essa é a palavra que ele usou”.

O adolescente disse que estava andando na área montanhosa por quatro dias, disse o motorista. A Polícia de Greater Manchester disse que a mãe do adolescente, Melanie Batty, e seu avô, David Batty, são procurados em relação ao seu desaparecimento e que o paradeiro deles é desconhecido./AP