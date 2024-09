Acusado de tentar matar Trump confessa em bilhete tentativa de assassinato

O homem acusado pela suposta tentativa de assassinato de Donald Trump, Ryan Wesley Routh, deixou um bilhete indicando que queria matar o ex-presidente dos Estados Unidos, disse o Departamento de Justiça nesta segunda, 23. O órgão indicou que o acusado também deixou em seu carro uma lista manuscrita de datas e locais onde Trump estaria.

Um bilhete, endereçado ao “Prezado Mundo”, parece ter sido baseado na ideia de que a tentativa de assassinato não teria sucesso. “Esta foi uma tentativa de assassinato de Donald Trump, mas eu falhei com você. Eu tentei o meu melhor e dei toda a coragem que pude reunir. Agora cabe a você terminar o trabalho; e eu oferecerei US$ 150 mil a quem puder concluir o trabalho”, diz a nota, segundo os promotores envolvidos no caso.