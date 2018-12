Acordo comercial entre EUA e China pode ser um dos maiores da História

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrou otimismo sobre um eventual acordo com a China, qualificando a possibilidade como “incrível”. “Se ele acontecer, será um dos maiores acordos já realizados”, comentou, falando a bordo do avião Air Force One, quando voltava a seu país depois de participar da cúpula do G20 em Buenos Aires. Na noite de sábado, Trump se reuniu com o presidente da China, Xi Jinping, e fechou uma trégua na disputa comercial bilateral.

Segundo Trump, um acordo entre os dois países teria um “impacto incrivelmente positivo” nos setores de agricultura, produtos industriais e computadores, “todo tipo de produto”. “E o que eu estaria fazendo é segurar as tarifas. A China estará se abrindo”, explicou sobre sua estratégia. Nas declarações a jornalistas, o presidente americano voltou a reclamar do comportamento da China, que tem “grandes tarifas comerciais” e também não tarifárias. “A China se livrará de muitas delas. E a China estará comprando grandes quantidades de nossos produtos, incluindo agrícolas de nossos fazendeiros – uma quantidade tremenda de produtos agrícolas e outros.”

Trump também comentou que deseja que a China aprove o acordo da americana Qualcomm com a holandesa NXP Semiconductors. Para o presidente americano, o aval de Pequim para esse negócio seria um passo importante.