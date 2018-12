Acidente entre dois micro-ônibus deixa 17 mortos na Bolívia

Um acidente entre dois micro-ônibus causou a morte de 17 pessoas na Bolívia, entre elas uma criança. De acordo com a polícia, os veículos faziam o trajeto entre La Paz, capital do país, e o município rural de Achicani, localizado na Cordilheira dos Andes, nos arredores do Lago Titicaca. Outros dez passageiros ficaram feridos.

Entre as vítimas, 16 pessoas morreram no local do acidente. O coronel Alex Alfaro, chefe da polícia rodoviária, relatou que um outro ocupante foi transferido para um hospital em Achicachi, a 100 Km de La Paz, mas não resistiu aos ferimentos.

“Os veículos ficaram totalmente destroçados. Os motoristas e os passageiros ficaram aprisionados entre as ferragens”, relatou a Agência Boliviana de Informação. “Acredita-se que o acidente ocorreu por invasão de uma das pistas e excesso de velocidade”, disse o site do jornal diário El Deber.

Mortes em acidentes de ônibus nas regiões montanhosas são comuns na Bolívia, onde fortes rajadas de ventos dificultam a condução de veículos à margem de precipícios. Em 2017, o país registrou 700 mortes e 11 mil feridos em acidentes de trânsito, de acordo com informações da Associação Boliviana de Seguradoras. (Com agências)