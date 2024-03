Abertura de capital da rede social de Trump pode render R$ 15 bi ao ex-presidente

Donald Trump está retornando ao mercado de ações, e está prestes a receber um pagamento considerável por isso. Os acionistas da Digital World Acquisition Corp., uma empresa de fachada de capital aberto, aprovaram um acordo de fusão com a empresa de mídia de Trump em uma votação na sexta-feira, 22. Isso significa que o Trump Media & Technology Group, cujo principal produto é o site de rede social Truth Social, começará a ser negociado em breve no mercado de ações Nasdaq.

Trump deverá deter a maior parte da empresa combinada, ou seja, quase 79 milhões de ações. Multiplique esse valor pelo preço de fechamento das ações da Digital World na sexta-feira, de US$ 36,94, e o valor total de sua participação poderá chegar a quase US$ 3 bilhões (R$ 15 bilhões).

A luz verde chega em um momento em que o presumível candidato republicano à presidência está enfrentando sua batalha legal mais cara até o momento: uma sentença de US$ 454 milhões em um processo por fraude. No entanto, Trump não poderá sacar os lucros do negócio imediatamente, a menos que o conselho da empresa faça alterações em uma cláusula de “lock-up” que impede que os membros da empresa vendam ações recém-emitidas por seis meses. A campanha presidencial de Trump não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Quando uma empresa de fachada de capital aberto concorda em comprar uma empresa privada, a empresa-alvo assume seu lugar em uma Bolsa de Valores quando a combinação é aprovada pelos acionistas. Se a atividade recente das ações da Digital World for alguma indicação, os acionistas da Trump Media poderão ter uma viagem turbulenta. Muitos dos investidores da Digital World são pequenos investidores que são fãs de Trump ou estão tentando lucrar com a mania em torno do ex-presidente, em vez de grandes investidores institucionais e profissionais.

Esses acionistas ajudaram as ações a mais do que dobrar este ano, na expectativa de que a fusão fosse concretizada. Mas, na sexta-feira, as ações perderam quase 14%. A incursão anterior de Trump no mercado de ações não terminou bem.

A Trump Hotels and Casino Resorts abriu seu capital em 1995 com o símbolo DJT – o mesmo símbolo com o qual a Trump Media será negociada. Em 2004, a empresa de cassinos de Trump entrou com pedido de proteção contra falência e foi retirada da Bolsa de Valores de Nova York. Antes da aprovação de sexta-feira, os registros regulatórios da Digital World listaram muitos dos riscos que seus investidores enfrentam, bem como os riscos do proprietário da Truth Social quando a Trump Media também abrir seu capital.

Um risco, segundo a empresa, é que Trump teria o direito de votar em seu próprio interesse como acionista controlador – o que nem sempre pode ser do interesse de todos os acionistas.

A Digital World também citou a alta taxa de fracasso de novas plataformas de mídia social, bem como a expectativa da Trump Media de que perderia dinheiro com suas operações “em um futuro próximo”.

A Trump Media perdeu US$ 49 milhões nos primeiros nove meses do ano passado, quando obteve apenas US$ 3,4 milhões em receita e teve que pagar US$ 37,7 milhões em despesas com juros.

Os acionistas da DWA também votaram na sexta-feira para aprovar uma lista de sete pessoas, incluindo o filho do ex-presidente Donald Trump Jr. para ocupar assentos no conselho da Trump Media. Entre as outras pessoas estão o ex-deputado republicano Devin Nunes, que também será o CEO da empresa; Robert Lighthizer, que atuou como representante comercial de Trump nos EUA; Linda McMahon, que dirigiu a Administração de Pequenas Empresas durante o governo Trump; e Kashyap “Kash” Patel, assessor de segurança nacional da Casa Branca durante o governo Trump.

A Trump Media e a Digital World anunciaram pela primeira vez seus planos de fusão em outubro de 2021. Além de uma investigação federal, o acordo enfrentou uma série de ações judiciais que levaram à votação de sexta-feira.

A Truth Social foi lançada em fevereiro de 2022, um ano depois que Trump foi banido das principais plataformas sociais, incluindo Facebook e Twitter, a plataforma agora conhecida como X, após a insurreição de 6 de janeiro no Capitólio dos EUA. Desde então, ele foi readmitido em ambas, mas manteve a Truth Social como um megafone para sua mensagem. Trump promoveu a Truth Social em uma postagem na rede de mídia social na noite de quinta-feira, dizendo: “A TRUTH SOCIAL É MINHA VOZ E A VERDADEIRA VOZ DA AMÉRICA!!! MAGA2024!!!”.

Até o momento, a Trump Media não divulgou os números de usuários da Truth Social. Mas a empresa de pesquisa Similarweb estima que ele tinha cerca de 5 milhões de usuários ativos em dispositivos móveis e na internet em fevereiro. Isso está muito abaixo dos mais de 2 bilhões do TikTok e dos 3 bilhões do Facebook – mas ainda é maior do que outros rivais de “alt-tech” como o Parler, que está fora do ar há quase um ano, mas está planejando um retorno, ou o Gettr, que teve menos de 2 milhões de visitantes em fevereiro.

Um mergulho no mercado público significa que a empresa de mídia social de Trump logo terá que divulgar mais detalhes. As empresas privadas são responsáveis perante seus proprietários, enquanto as públicas são responsáveis perante os acionistas que possuem as ações da empresa. Uma vez aberta ao público, a Trump Media será obrigada a informar suas finanças trimestrais, bem como outras notícias relevantes aos órgãos reguladores federais.

Nesse sentido, a Truth Social enfrenta alguns dos mesmos problemas que a X vem enfrentando – anunciantes tradicionais que não querem ser associados a discursos de ódio e outros conteúdos controversos./ Fonte: Associated Press.