Membros da oposição recorrem à PGR por prisão de Gonçalves Dias

O general americanense Gonçalves Dias, durante depoimento à CPMI - Foto: Eduardo F S Lima/Futura Press/Estadão Conteúdo

Enquanto o ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), o americanense e general da reserva Marco Edson Gonçalves Dias, conhecido como G. Dias, estava prestando depoimento de sete horas na CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do 8 de Janeiro, em Brasília, nesta quinta-feira, parlamentares da oposição protocolaram um pedido para sua prisão preventiva à PGR (Procuradoria-Geral da República).

O documento foi enviado ao procurador-geral Augusto Aras por volta das 17 horas desta quinta-feira (31), e sugere que G. Dias teria cometido crimes de omissão criminosa, prevaricação e obstrução da justiça durante o ataque aos prédios dos Três Poderes.

O documento, ao qual o Estadão teve acesso, foi assinado por 23 parlamentares da oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e argumenta que o ex-ministro do GSI teria sido omisso no comando da segurança do Palácio do Planalto durante o 8 de janeiro para fins de “interesse pessoal”, que não foram explicitados pelos recorrentes no pedido.

Em depoimento ontem, o general da reserva disse que o protocolo de ações para a defesa do Palácio do Planalto, o chamado Plano Escudo, estava ativo no dia 6 de janeiro, mas não foi colocado em execução no dia 8 de janeiro.

O Plano Escudo envolve diferentes órgãos de segurança, civis e militares, do Distrito Federal e da União.

Segundo G. Dias, como o plano estava ativo, ele poderia ser colocado em operação em caso de ameaças ao prédio.

Ao chegar ao Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro para verificar a situação, o general Gonçalves Dias disse que não viu os bloqueios do Plano Escudo montados e encontrou o general Carlos Penteado, o ex-secretário-executivo do GSI.

“Perguntei a ele por que o bloqueio na frente do Palácio, que deveria ter sido feito pela Polícia Militar do Distrito Federal, não havia sido montado. Aquele era o bloqueio do Plano Escudo do Planalto e tinha que estar montado”, destacou. Dias completou que, sem respondê-lo, o general Penteado saiu para montar o bloqueio.

Com informações do Estadão Conteúdo e da Agência Brasil