Lula conversa com Bill Clinton e o parabeniza por discurso na convenção Democrata nos EUA - O Liberal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou, nesta quinta-feira (22), com o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton. No telefonema, o petista parabenizou o ex-presidente pelo discurso feito na convenção do Partido Democrata, que ocorreu na última quarta, “destacando a importância do fortalecimento da democracia frente a ascensão do extremismo no mundo”.

As informações foram divulgadas pelo Palácio do Planalto. O telefonema ocorreu às 16h e durou cerca de 35 minutos.

Clinton é considerado uma importante liderança do Democrata e, ontem, reforçou o apoio à vice-presidente Kamala Harris na eleição presidencial dos Estados Unidos. Citando desafios da administração do atual presidente Joe Biden, como a pandemia e a guerra na Ucrânia, Clinton afirmou que o presidente fez algo muito difícil para um político: “Ele voluntariamente desistiu do poder”.

Ao falar sobre a nomeação de Kamala, ele a exaltou como uma pessoa dedicada a servir ao público em oposição a Donald Trump, que apontou como alguém que, nas suas palavras, continua dividindo e criando caos.

“Kamala Harris é a única candidata nesta corrida que tem a visão, a experiência, o temperamento, a vontade e, sim, a alegria pura, para fazer algo. Veja o que o oponente dela faz com a voz? Ele fala principalmente sobre si mesmo. Então, da próxima vez que você ouvi-lo, não conte as mentiras, conte os ‘eus'”, disse Clinton ontem.

No telefonema com Lula, o ex-presidente americano convidou o petista para participar de evento organizado pela Fundação Clinton sobre Mudança do Clima, que ocorrerá no final de setembro, à margem da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em Nova York. “Clinton fez referência aos avanços conseguidos pelo Brasil no combate ao desmatamento e em prol da transição energética”, diz a nota divulgada pelo Planalto.

Segundo o governo brasileiro, Lula também reiterou na conversa o compromisso da gestão federal com a transição energética e com a proteção das florestas, “afirmando que pretende apresentar resultados ambiciosos para as COP 29, em Baku (Azerbaijão), e COP 30, em Belém”.