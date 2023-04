Economia Zona do euro: PPI anual desacelera a 13,2% em fevereiro e fica abaixo do esperado

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro subiu 13,2% em fevereiro ante igual mês do ano passado, desacelerando ante o ganho anual de 15% observado em janeiro, segundo dados publicados nesta terça-feira, 4, pela Eurostat, como é conhecida a agência oficial de estatísticas da União Europeia.

O resultado de fevereiro ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam acréscimo anual de 13,6%. Em relação a janeiro, o PPI do bloco caiu 0,5% em fevereiro. Neste caso, a projeção do mercado era de estabilidade no período.

Excluindo-se os preços de energia, que tendem a ser voláteis, o PPI da zona do euro subiu 0,2% em fevereiro ante janeiro e registrou alta de 10,2% no confronto anual.