Economia Zeina Latif: pandemia concentrou mercado e aumentou formalização do trabalho

A economista e diretora da Gibraltar Consultoria, Zeina Latif, disse nesta segunda-feira, 2, que a crise gerada pela pandemia de covid-19 gerou concentração de mercado em grandes empresas. Em razão disso, houve aumento, em sua visão, de empregos formais. Isso porque as empresas menores, em geral, costumam oferecer mais vagas informais. A economista participa de live do jornal Valor Econômico.

Ela pontua que o aumento da necessidade de mão de obra qualificada para vagas de tecnologia aumenta o chamado “desemprego natural”. Zeina Latif comentou sobre a dificuldade de encontrar mão de obra qualificada para vagas de tecnologia.

Nesse sentido, o CEO Global da BRF, Lorival Luz, chamou a atenção para a importância das empresas se envolverem em programas de incentivo à melhoria da educação do País.

O vice-presidente de operações do Magazine Luiza, também participante do evento, diz que a companhia tem planos para reter talentos no ramo da tecnologia, além de programas para ampliar o acesso de grupos minorizados a vagas nessa área.