Yellen diz ‘discordar fortemente’ da decisão da Fitch de rebaixar rating dos EUA

A secretária do Tesouro, Janet Yellen, afirmou que discorda “fortemente” da decisão da agência de classificação de risco Fitch de rebaixar o rating dos Estados Unidos. Segundo comunicado oficial, Yellen apontou que a decisão é “arbitrária” e “baseada em dados desatualizados”.

Yellen também afirmou que a decisão não muda “o fato de que os títulos do Tesouro continuam sendo o ativo líquido e seguro mais proeminente do mundo e que a economia americana é fundamentalmente forte”.

Yellen também destacou que as métricas relacionadas à governança tiveram uma melhora ao longo do governo do presidente americano, Joe Biden. “O presidente Biden e eu estamos comprometidos com a sustentabilidade fiscal”, reforçou.