X, antigo Twitter, perdeu 65% do valor, segundo um dos investidores da empresa

A Fidelity reduziu o valor de suas ações no X, o antigo Twitter, em mais 8% durante o mês de setembro, de acordo com o portal de notícias Axios. A multinacional financeira, que contribuiu com mais de US$ 300 milhões para a aquisição da rede social por Elon Musk em outubro do ano passado, diminuiu o valor do seu investimento em quase 65% nos primeiros onze meses da nova gestão.

A Fidelity não explica como calcula suas avaliações para títulos não listados, e outros acionistas do Twitter/X podem ter valores de participação diferentes, informou o Axios. No início deste ano, durante alguns meses consecutivos, a Fidelity chegou a aumentar o valor das ações, mas este movimento agora é considerado exceção.

Desde que Musk comprou a rede social há um ano, as receitas de publicidade caíram significativamente – segundo um estudo Guideline, a receita de publicidade do X caiu 54% nos EUA entre agosto de 2022 e setembro de 2023. Ele também demitiu, demitiu ou perdeu a maior parte de sua força de trabalho, cerca de 75%. Hoje, o quadro de funcionários é de pouco mais de 1,5 mil pessoas.

O Twitter já tinha dificuldades financeiras quando Musk o comprou por US$ 44 bilhões em um acordo fechado em 27 de outubro de 2022, e a situação parece mais precária hoje. Em julho, o CEO da Tesla disse que a empresa tinha perdido cerca de metade das suas receitas de publicidade e continuava enfrentando uma grande dívida.

“Ainda temos fluxo de caixa negativo”, postou ele no site em 14 de julho, devido a uma “queda de cerca de 50% nas receitas de publicidade, além de uma pesada dívida”. “Precisamos alcançar um fluxo de caixa positivo antes de podermos nos dar ao luxo de qualquer outra coisa”, disse ele.