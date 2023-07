WhatsApp volta a funcionar após passar por instabilidades nesta quarta-feira

O aplicativo WhatsApp passou por instabilidades nesta quarta-feira, 19, o que impedia que usuários enviem e visualizem mensagens no app. O serviço ficou fora do por cerca de uma hora e teve funções normalizadas por volta das 17h50.

O site Down Detector, especializado em acusar instabilidades na internet, registrou picos de queixas de usuários, com início às 16h52 do horário de Brasília. Além disso, a baixa é global e afeta outros países da Europa, Ásia e também os Estados Unidos.

Além disso, o Instagram, também propriedade da Meta (dona do Facebook), passou por instabilidades nesta quarta-feira, com queixas registradas por volta de 16h34 no DownDetector. No entanto, pouco depois, o aplicativo já estava com as operações normalizadas.

Procurada pelo Estadão, a Meta ainda não se pronunciou. No Twitter, a Meta disse: “Estamos trabalhando para resolver rapidamente os problemas de conectividade do WhatsApp e vamos atualizar a situação assim que for possível”

Instabilidades nos apps da Meta

Esta não é a primeira vez que o WhatsApp que fica fora do ar.

Em junho, o aplicativo também teve instabilidade no acesso das mensagens no aplicativo e na versão web.

Em outubro de 2021, a plataforma chegou a ficar fora do ar por mais de 7 horas seguidas em todo o mundo. Na época, a empresa afirmou que um erro interno durante um “trabalho de manutenção de rotina” causou a pane não foram encontradas evidências de que dados de usuários foram comprometidos.

Novidades no WhatsApp

Nesta semana, o WhatsApp lançou um recurso que permite iniciar conversas com números que não estão salvos na agenda de contatos do usuário. A novidade começa a ser gradualmente disponibilizada para celulares Android e iOS. A nova ferramenta elimina a necessidade de gravar na memória do celular os contatos que não terão utilidade futura.

A novidade também faz parte de uma série de atualizações do WhatsApp, aplicativo da Meta (também dona do Instagram e Facebook), para aumentar a privacidade dos usuários e facilitar a navegabilidade pela plataforma.

Memes no Twitter

Como de praxe, usuários foram ao Twitter publicar memes sobre a queda do WhatsApp.