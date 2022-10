WhatsApp apresenta instabilidade em todo o mundo

Os usuários do WhatsApp foram surpreendidos, na manhã desta terça-feira, 25, com uma instabilidade na plataforma. O mau funcionamento do aplicativo foi sentido em diferentes partes do mundo. Internautas na América do Sul, Europa, Ásia e África recorreram a outras redes sociais, como o Twitter, para reclamar que não estavam conseguindo enviar nem receber mensagens. O termo “WhatsApp” rapidamente ocupou o primeiro lugar no Trending Topic.

De acordo com a plataforma Downdetector, que monitora, em tempo real, problemas e falhas em todos os tipos de serviço, as notificações sobre a queda do WhatsApp começaram por volta das 3h da madrugada, com pico de reclamações às 5h19. Mais de 7 mil notificações foram reportadas. Por volta das 6h, os usuários já começaram a relatar o retorno do serviço.

A Meta, empresa que gerencia o WhatsApp – e outras redes, como Instagram e Facebook, confirmou a falha e indicou que estava trabalhando para restaurar o serviço “o mais rápido possível”.

Essa não é a primeira vez que o aplicativo apresenta instabilidade. A pior delas ocorreu há pouco mais de um ano, em 4 de outubro de 2021, quando um grande apagão afetou as principais plataformas gerenciadas pela Meta. No horário de almoço, todos os serviços, incluindo Facebook, WhatsApp e Instagram, pararam de funcionar.

Durante o que se atribui a uma manutenção de rotina, um erro interno na companhia de Mark Zuckerberg causou uma queda nos servidores que deixou várias pessoas e empresas no escuro, sem comunicação por quase um dia inteiro. Esse episódio gerou um prejuízo de quase US$ 6 bilhões para o patrimônio pessoal de Zuckerberg, um dos homens mais ricos do mundo.