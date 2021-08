Waldery Rodrigues deixa cargo de assessor especial de equipe de Guedes

Engenheiro e ex-secretário especial de Fazenda do Ministério da Fazenda, Waldery Rodrigues decidiu deixar a equipe do ministro Paulo Guedes. O Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira publica a exoneração, “a pedido”, de Waldery do cargo de assessor especial de Relações Institucionais da pasta, cargo que assumiu em maio passado, logo depois de sair da secretaria especial. O ato do DOU informa que a saída oficial de Waldery da assessoria de Guedes se deu em 28 de julho de 2021.