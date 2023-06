Economia Votação do arcabouço ainda nesta semana é ‘prioridade absoluta no Senado’, diz Padilha

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse ter expectativa que a votação do novo marco fiscal no Senado seja encerrada nesta semana. Na avaliação do ministro, a proposta está bem calibrada e combina responsabilidade fiscal e social e é a “prioridade absoluta no Senado”. A proposta do arcabouço fiscal está prevista para ser votada pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) na terça-feira, 20. Em seguida, deve ir a plenário.

De acordo com Padilha, a reunião da manhã desta segunda-feira, 19, com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tratou sobre a agenda no Congresso para esta semana.

No Senado, há previsão de que a votação da Medida Provisória (MP) do Mais Médicos seja feita na terça, concluindo a recriação de todos os programas sociais, conforme plano traçado pelo governo. Para ele, há um ambiente favorável para a conclusão da votação.

Na Casa comandada por Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também há expectativa da sabatina do advogado Cristiano Zanin, indicado de Lula para vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

A análise do governo, segundo Padilha, é de um ambiente muito positivo no Senado. De acordo com o ministro, a indicação de Zanin também foi bem recebida por senadores que fazem parte da oposição.

Já na Câmara, Padilha também citou a importância da votação do Projeto de Lei (PL) de urgência do Carf. De acordo com ele, o PL “passa a trancar a pauta nesta semana”. “Na medida que tranca a pauta, há uma necessidade de votação o mais rápido possível”, declarou. “É fundamental que relator do PL do Carf apresente parecer para negociar votação”, afirmou o ministro.