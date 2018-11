‘Voltamos a sonhar com planejamento de longo prazo para o País’, diz Colnago

O ministro do Planejamento, Esteves Colnago, apresentou nesta quarta-feira, 28, um plano para desenvolvimento de longo prazo. Durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, chamado de Conselhão, Colnago apresentou um documento com ações para 12 anos. “Voltamos a sonhar com planejamento de longo prazo para o País, que foi feito há mais de dez anos. A principal mensagem do documento é que não podemos abandonar agenda de reformas deste governo”, afirmou.

Segundo o ministro, a conclusão de Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social é que somente com a continuação da agenda de reformas é possível evitar uma nova “década perdida”.

Ele apresentou três cenários: no primeiro, em que nenhuma reforma é feita, o País teria mais dez anos de baixo crescimento; no cenário com reformas básicas no âmbito macroeconômico, o crescimento do PIB seria de em média 2,2%; na terceira simulação, com reformas macro e microeconômicas para aumentar a produtividade, o crescimento seria acima de 4%.

Assim como o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, Colnago fez um apelo pela manutenção do teto de gastos como forma de controlar o crescimento das despesas. “Temos urgência em voltar a apresentar superávits primários. Não temos mais espaço para aumentar impostos nem para nos endividarmos”, completou.