Volkswagen vai suspender primeiro turno em Sã Bernardo por mais 20 dias

Além da fábrica de Taubaté, que para a partir de segunda-feira, a Volkswagen vai suspender, também por 20 dias, o primeiro turno de produção da unidade de São Bernardo do Campo, onde monta os modelos Polo, Virtus, Nivus e Saveiro.

No ABC paulista, o turno da manhã será suspenso a partir de 19 de julho, conforme anúncio da montadora.

Em São Bernardo, a Volkswagen monta os modelos Polo, Virtus, Nivus e Saveiro – Foto: Volkswagen / Divulgação

Segundo informação do sindicato dos metalúrgicos da região, não comentada pela empresa, a produção da tarde (segundo turno) também poderá ser paralisada por 20 dias assim que o pessoal do primeiro turno voltar das férias. No fim do mês passado, a Volks já tinha interrompido a produção da fábrica no ABC por dez dias.

O motivo das paralisações é a falta de componentes eletrônicos, a exemplo do que também acontece em montadoras no exterior. Depois de junho mostrar a produção de veículos mais baixa em 12 meses, julho já abre com paradas completas ou parciais em um terço das fábricas de automóveis do Brasil.