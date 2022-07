Volkswagen vai parar turno de produção em Taubaté por três semanas

A Volkswagen vai parar por três semanas do mês que vem um dos dois turnos da fábrica de Taubaté, no interior paulista, pelo mesmo motivo que há mais de um ano causa interrupções na produção da indústria automotiva: a falta de componentes eletrônicos.

Conforme informações do sindicato local, a fábrica de Taubaté, onde são produzidos os modelos Gol e Voyage, terá férias coletivas entre 8 e 26 de agosto em um turno de produção, o que representa cerca de 800 trabalhadores.

A montadora confirma que protocolou férias coletivas de 20 dias em razão da falta de semicondutores. Já na próxima sexta-feira, antes das férias, a fábrica toda vai parar, também por falta de peças. Entre fevereiro e março, o turno de produção da tarde em Taubaté também ficou com as atividades suspensas em decorrência da falta de componentes.

Em São José dos Pinhais (PR), onde a Volks monta o utilitário esportivo T-Cross, a produção volta na segunda-feira, após três semanas de paralisação completa. Já no ABC, após o retorno, no início do mês, do pessoal das férias de dez dias, a montadora reduziu em 24% a jornada de trabalho nas áreas de produção, e em 12% os salários, porque não há peças suficientes para manter o ritmo da fábrica, que produz os modelos Polo, Virtus, Nivus e Saveiro.

As dificuldades de abastecimento persistem em outras montadoras e segmentos da indústria de veículos, levando a Mercedes-Benz a aplicar por mais quatro dias úteis – de quarta-feira até segunda-feira – o esquema adotado nas duas últimas semanas de alternância de turnos sem produção na fábrica de caminhões e chassis de ônibus de São Bernardo do Campo.