Volkswagen desiste de suspensão de contratos de 800 funcionários em Taubaté

A Volkswagen informou no início da tarde deste domingo, 23, que suspendeu o programa de lay-off (suspensão temporária de contratos) previsto para começar em 1º de agosto. A medida atingiria 800 funcionários de um turno de trabalho e teria duração de dois meses.

Segundo a empresa, porém, serão concedidas férias coletivas de 10 dias para todo o pessoal da produção a partir do próximo dia 31. A planta emprega, ao todo, cerca de 3 mil pessoas.

Em nota, a montadora credita a suspensão do lay-off “desempenho positivo do automóvel Polo”, fabricado na unidade. Um dos modelos do carro, a Track, foi contemplada com descontos no programa do governo de incentivo à venda de veículos de até R$ 120 mil, já encerrado. A suspensão de contratos havido sido anunciada na semana passada para adequar a produção á demanda de mercado.

A empresa ressaltou que a fábrica de São José dos Pinhais (PR), onde é produzido o SUV T-Cross , segue com um turno em lay-off desde 5 de junho, com duração prevista até dois a cinco meses. A unidade Anchieta, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, voltou a operar na última quinta-feira após 10 dias de férias coletivas. para a produção de Polo, Nivus, Saveiro e Virtus.

Já a fábrica de São Carlos (SP), onde são feitos motores, não teve paradas e segue operando normalmente. Lembra ainda que “as ferramentas de flexibilização estão previstas em Acordo Coletivo firmado entre o Sindicato e colaboradores da Volkswagen”.