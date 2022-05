Economia Volkswagen anuncia investimentos de US$ 250 milhões na Argentina

A Volkswagen anunciou nesta quarta-feira, 4, que investirá US$ 250 milhões na Argentina entre 2022-2026, em um processo que deverá contar com mais US$ 1,2 bilhão destinado à região até 2026.

Em comunicado, a companhia afirmou que o investimento será destinado à renovação da picape Amarok, o início da produção de motocicletas Ducati em Córdoba e um projeto de localização de peças para o Taos.

Segundo a empresa, a verba impulsionará a digitalização e a descarbonização na América do Sul.