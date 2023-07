Volks suspende temporariamente 800 contratos em Taubaté

A Volkswagen vai colocar em lay-off (suspensão temporária de contratos) 800 trabalhadores da sua fábrica de Taubaté (SP) por dois meses. A dispensa estava inicialmente prevista para junho, mas, com o anúncio do programa do governo federal de incentivo à compra de carros, a medida foi suspensa.

Também em razão da baixa demanda por caminhões, a Mercedes-Benz estendeu por mais um mês o retorno de 1,2 mil funcionários em São Bernardo do Campo (SP). Eles estavam com contratos suspensos desde maio e deveriam retornar no fim deste mês.

No programa governamental, foram destinados R$ 800 milhões em incentivos para a compra de automóveis de até R$ 120 mil, mas o valor acabou rapidamente. No caso de caminhões e ônibus, sobrou verba destinada ao desconto, pois não houve interesse dos consumidores.

A fábrica da Volkswagen no interior de São Paulo emprega cerca de 3 mil funcionários e produz o Polo Track, modelo da marca que foi beneficiado no programa. Já a Mercedes-Benz conseguiu vender 6 caminhões pelo programa e 150 ônibus – volume que vai ajudar a empresa a seguir operando em um turno.

Em nota, a Volkswagen apenas confirma que protocolou lay-off para um turno de produção, a princípio com duração de dois meses. A empresa afirma que “a ferramenta de flexibilização está prevista em acordo coletivo firmado entre o sindicato e colaboradores da Volkswagen”.

A Mercedes, por sua vez, informa que a prorrogação do lay-off ocorre em razão do atual nível de demanda de veículos comerciais no mercado brasileiro.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.