Economia Volks retoma jornada integral no ABC, mas suspende um turno em Taubaté

A fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, volta neste mês a funcionar em tempo integral, após dois meses de jornada e salários reduzidos por falta de peças. Por outro lado, a montadora voltou a suspender, por pelo menos mais dois meses, um turno de produção em Taubaté, no interior de São Paulo.

Entre julho e agosto, a Volks reduziu em 24% a jornada de trabalho, e em 12% os salários, do pessoal de produção no ABC, onde são montados os modelos Polo, Virtus, Nivus e Saveiro. Agora, esses trabalhadores voltam à jornada cheia.

A possibilidade de corte temporário de expediente e salários em períodos de estabilidade está prevista no acordo trabalhista aditado entre montadora e sindicato em 2020, com vigência até 2025. A empresa está avaliando mês a mês se adota o dispositivo, a depender da disponibilidade de peças.

Em razão da irregularidade no fornecimento de componentes eletrônicos, a fábrica de Taubaté, que produz os modelos Gol e Voyage, teve nesta semana um turno de produção suspenso. Os contratos de 800 trabalhadores, conforme número do sindicato da região, foram hoje suspensos (o chamado layoff) por, inicialmente, dois meses.

No mês passado, a Volkswagen já tinha parado por três semanas um dos dois turnos da fábrica de Taubaté por falta de componentes eletrônicos.