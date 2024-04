Voa Brasil será lançado na próxima quarta-feira, 17, afirma Silvio Costa Junior

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, publicou em suas redes sociais que o programa Voa Brasil será lançado oficialmente na próxima quarta-feira, 17.

Anunciado pelo governo federal há um ano, o programa prevê passagens áreas por até R$ 200 para aposentados do INSS e estudantes do Programa Universidade para Todos (Prouni) que não viajaram nos últimos 12 meses.

“O governo federal lançará no próximo dia 17 o Programa Voa Brasil. Fruto de uma construção coletiva com as companhias aéreas”, escreveu Costa Filho na publicação.

O Broadcast mostrou, em março, que o início do programa enfrentava resistência das companhias aéreas, que cobram medidas de auxílio do governo para contornar a crise enfrentada pelo setor.

A iniciativa não dependerá de subsídio do governo, sendo idealizada em formato para que as empresas possam oferecer passagens em períodos de ociosidade – os meses de março, abril, maio, agosto, setembro, outubro e novembro.

Não está claro, contudo, sobre quais são essas passagens – havendo dúvida se já são ofertadas por esse valor para o público geral e agora, a partir da política pública, serão direcionadas para apenas o público-alvo.

Costa Filho afirma desde o ano passado que, futuramente, o programa poderá ser ampliado para outros públicos e mesmo ganhar uma “versão internacional”, com disponibilização de voos para outros países. Não há, entretanto, informação de quando e como isso seria feito.