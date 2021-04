Vivo lança plataforma que alia compra online à interatividade da TV digital

A Vivo informou o lançamento do Vivo Shopping, uma plataforma que traz o conceito T-commerce, que alia a conveniência da compra online à interatividade da TV digital. O objetivo da empresa é se fortalecer como plataforma digital. Uma próxima etapa, adianta, é evoluir para uma finalização integrada ao menu com pagamento em fatura Vivo e cartão de crédito

O Vivo Shopping está disponível na plataforma de televisão e vídeo da empresa, o Vivo Play, com uma aba exclusiva entre os destaques da programação, com dezenas de produtos à disposição, além de planos móveis, como o Vivo Selfie e Vivo Easy. Em nota, a empresa explica que para efetuar a compra, o cliente navega pelo catálogo de produtos, assiste ao vídeo demonstrativo e pelo celular escaneia o QR Code exibido na tela da TV. Após esse processo, ele é encaminhado à página do produto, disponível na loja online ou no Marketplace da Vivo e conclui o processo. O lançamento é uma das iniciativas de inovação da companhia, que, além de se fortalecer como um hub digital, impacta diretamente na experiência do cliente, cada vez mais conectado.

“Inovamos para estar junto dos clientes e, em todos os pontos de contato conosco, oferecer diferentes possibilidades digitais. De um app de meditação ao mais moderno aparelho de TV. Ao aderirmos ao T-Commerce, ampliamos nosso conceito one stop shop e avançamos na consolidação da marca Vivo como referência na oferta de produtos e serviços digitais”, explica na nota o diretor de Canais Digitais da Vivo, Henrique Duda.

A empresa destaca que o portfólio de produtos é diverso, entre eletrônicos, eletroportáteis e lançamentos de smartphones das principais marcas do mercado. “O Vivo Shopping já nasce com base em potencial de milhares de clientes, devido a capilaridade da companhia, tornando-se uma importante vitrine para as empresas parceiras”, informa.