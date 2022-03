Economia Viés de baixa no exterior e ganho recente limitam alta do Ibovespa

Sem sinais de avanço em acordos para cessar a guerra no Leste Europeu, as bolsas do Ocidente têm indefinição. Ao mesmo tempo, a continuidade do conflito pressiona o petróleo para alta de mais de 4% e na faixa de US$ 114 por barril, no caso do tipo Brent, bem como o minério de ferro. Se isso alivia os mercados de ações por meio do setor de energia e de commodities metálicas de um lado, de outro eleva a pressão inflacionária mundial, especialmente nesta semana.

Estão previstas falas de presidentes de importantes bancos centrais – hoje tem discurso de Jerome Powell (BC dos EUA) – e divulgações relevantes também no Brasil sobre o tema inflação. Amanhã sai a ata do Copom de março; na quinta, o Relatório Trimestral de Inflação (RT); na sexta, o IPCA-15 deste mês.

Em meio a pressões inflacionárias, Nicolas Farto, especialista em renda variável da Renova Invest, acredita que os investidores ficarão atentos em novas informações sobre o assunto, especialmente no Brasil. “Ficarão de olho na ata do Copom, nos detalhes. Sabemos que uma alta de um ponto porcentual na Selic já está encomendada início de maio”, diz. Segundo ele, o que preocupa são as ações do governo para estimular a economia, que tendem a gerar mais inflação. “ficar de olho nisso, fora a questão dos combustíveis, envolvendo o presidente da Petrobras pressionado para deixar o cargo”, avalia Farto.

No exterior, “as declarações de Jerome Powell hoje serão monitoradas, com os investidores atentos à possibilidade de aceleração do aperto monetário”, resume em nota o economista Silvio Campos Neto, sócio da Tendências Consultoria.

Após renovar máximas acima dos 116 mil pontos, o índice Bovespa diminuiu a velocidade de alta, retomando os 115 mil pontos. No entanto, mantém tendência altista. Ao mesmo tempo, o dólar furou há pouco o nível de R$ 5,00, numa sinalização de entrada de fluxo estrangeiro para cá. Apesar da entrada de dinheiro externo, recursos de institucional e local são quase zero, observa o economista-chefe do ModalMais, Álvaro Bandeira. Segundo ele, como o avanço do Ibovespa é puxado principalmente por ações ligadas a commodities e alguns papéis de bancos – que têm os maiores pesos no índice – acabam por provocar distorção.

“Primeiro tem o efeito dos vencimentos dos derivativos semana passada e hoje deve ter ainda algum ajuste de posição. Depois, tem expectativa de que as sanções impostas à Rússia são absurdamente fortes e que pode haver alguma solução de cessar-fogo”, avalia Bandeira.

A incerteza sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia segue no radar, bem como preocupações inflacionárias. O Ibovespa vem de três pregões seguidos de aumento, acumulando 3,22% na semana passada. Na sexta-feira, subiu 1,98%, fechando na máxima do dia e do ano, aos 115.310,91 pontos.

Conforme Bandeira, passada essa faixa dos 115.700 pontos, o índice Bovespa pode mirar a marca dos 118.120 pontos. “O foco, claro, segue sendo a guerra e o comportamento das commodities, especialmente o petróleo”, avalia.

Sobre a guerra, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse hoje que precisa haver mais progresso nas negociações de paz da Rússia com a Ucrânia antes que um encontro entre os presidentes russo, Vladimir Putin, e ucraniano, Volodymyr Zelensky, possa ocorrer.

Além do petróleo, o minério de ferro também subiu no mercado futuro chinês. Investidores seguem à espera de medidas para estimular a economia apesar de o Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) ter decidido hoje deixar inalteradas suas taxas de juros de referência para empréstimos de curto e longo prazos, pelo segundo mês seguido.

Após o fechamento da B3 sairão os balanços do quarto trimestre da JBS e da Unidas. Na sexta-feira, a Eletrobras informou lucro líquido de R$ 610 milhões, queda de 52% em relação ao mesmo período de 2020. A receita operacional líquida atingiu R$ 11,492 bilhões no período, 27% superior ao mesmo intervalo de 2020. No entanto, deve ficar ainda mais no foco dos investidores o andamento da segunda fase de análise do processo de privatização da companhia pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Às 10h55, as ações da Eletrobras tinham sinais variados: PNB subia 0,03% e ON cedia 0,17%. Já Petrobrás tinha alta de 2,58%(PN) e de 2,80% (ON), enquanto Vale ON avançava a 2,15%. Em Nova York, as bolsas passavam a testar queda, ao passo que o Ibovespa subia 0,55%, aos 115.944,33 pontos, ante máxima diária aos 116.359,55 pontos (alta de 0,91%).